Касым-Жомарт Токаев примет участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ - Берик Уали

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в 13:00 по времени Нур-Султана Президент Касым-Жомарт Токаев примет участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу в сети Facebook пресс-секретаря Главы государства Берика Уали.

«Сегодня в 13:00 часов по времени Нур-Султана Президент Касым-Жомарт Токаев примет участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, созванной по инициативе казахстанской стороны.

Прямая трансляция заседания будет показана на телеканале «Хабар 24», - написал Берик Уали.







