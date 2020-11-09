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Касым-Жомарт Токаев примет участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС

9 Ноября 2020 22:00
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Касым-Жомарт Токаев примет участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 10 ноября Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, которое состоится под председательством Российской Федерации в формате видеоконференции, передает МИА «Казинформ».

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Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали в Facebook.

Планируется, что в ходе саммита будут рассмотрены первоочередные задачи по дальнейшему укреплению взаимодействия в рамках ШОС в контексте глобальных политических и социально-экономических последствий пандемии коронавируса. Лидеры государств ШОС также обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

Кроме того, с видеообращением к участникам мероприятия выступит Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Ожидается, что по итогам заседания будут приняты Московская декларация и ряд других документов.



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#Президент Казахстана  
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