Касым-Жомарт Токаев примет участие в заседании Совета глав государств-членов ШОС
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 10 ноября Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, которое состоится под председательством Российской Федерации в формате видеоконференции, передает МИА «Казинформ».
Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали в Facebook.
Планируется, что в ходе саммита будут рассмотрены первоочередные задачи по дальнейшему укреплению взаимодействия в рамках ШОС в контексте глобальных политических и социально-экономических последствий пандемии коронавируса. Лидеры государств ШОС также обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.
Кроме того, с видеообращением к участникам мероприятия выступит Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
Ожидается, что по итогам заседания будут приняты Московская декларация и ряд других документов.
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