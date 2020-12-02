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    Касым-Жомарт Токаев примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ

    2 Декабря 2020, 09:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев примет участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Президента РК Берика Уали.

    «Сегодня, в 15:00 по времени Нур-Султана, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, которая состоится под председательством Российской Федерации в формате видеоконференции. Планируется, что в ходе Саммита главы государств-членов ОДКБ обменяются мнениями по вопросам международной и региональной безопасности, подведут итоги реализации приоритетных направлений деятельности Организации в уходящем году, определят планы на предстоящий период. Ожидается, что Глава государства проинформирует своих коллег по ОДКБ о позиции нашей страны по актуальным вопросам деятельности Организации и выступит с рядом предложений по ее дальнейшему развитию», - сообщил Берик Уали в Facebook .

    Как отметил пресс-секретарь Президента РК, по итогам мероприятия планируется принятие ряда документов, направленных на дальнейшее повышение эффективности ОДКБ.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    ОДКБ Президент Казахстана
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