Касым-Жомарт Токаев примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев примет участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Президента РК Берика Уали.

«Сегодня, в 15:00 по времени Нур-Султана, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, которая состоится под председательством Российской Федерации в формате видеоконференции. Планируется, что в ходе Саммита главы государств-членов ОДКБ обменяются мнениями по вопросам международной и региональной безопасности, подведут итоги реализации приоритетных направлений деятельности Организации в уходящем году, определят планы на предстоящий период. Ожидается, что Глава государства проинформирует своих коллег по ОДКБ о позиции нашей страны по актуальным вопросам деятельности Организации и выступит с рядом предложений по ее дальнейшему развитию», - сообщил Берик Уали в Facebook .

Как отметил пресс-секретарь Президента РК, по итогам мероприятия планируется принятие ряда документов, направленных на дальнейшее повышение эффективности ОДКБ.



