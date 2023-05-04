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    Касым-Жомарт Токаев примет участие в Саммите Глав государств Центральной Азии

    4 Мая 2023, 15:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев подтвердил свое участие в Саммите Глав государств Центральной Азии, который пройдет в сентябре текущего года в Душанбе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках переговоров состоялся плодотворный обмен мнениями по актуальной региональной и глобальной проблематике. Констатирована близость наших позиций на международной арене, готовность продвигать общие интересы на многосторонних площадках. Отдельно мы остановились на вопросах обеспечения стабильности и безопасности в Центральноазиатском регионе, обсудили в этом контексте текущую обстановку в Афганистане», - сказал Касым-Жомарт Токаев во время совместного заявления с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

    Глава государства подчеркнул, что устойчивое развитие нашего региона является целью, которая отвечает коренным интересам всех братских народов данного региона.

    «В этом ключе договорились продолжать тесное взаимодействие в рамках формата консультативных встреч Глав государств Центральной Азии. Пользуясь случаем, хотел бы подтвердить свое участие в предстоящем в Душанбе Саммите лидеров стран региона и выразить благодарность уважаемому Президенту Таджикистана за соответствующее приглашение», - добавил Президент.

    Напомним, сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Президент Казахстана и Таджикистана подписали Декларацию о союзническом взаимодействии между странами и ряд других документов. По итогам двусторонних переговоров в узком и расширенном составах Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон выступили перед представителями средств массовой информации и сделали совместное заявление.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Центральная Азия Президент Казахстана Акорда Таджикистан Токаев Касым-Жомарт
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