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Касым-Жомарт Токаев примет участие в Саммите Глав государств Центральной Азии

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
4 Мая 2023, 15:38
Касым-Жомарт Токаев примет участие в Саммите Глав государств Центральной Азии Фото: akorda.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев подтвердил свое участие в Саммите Глав государств Центральной Азии, который пройдет в сентябре текущего года в Душанбе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках переговоров состоялся плодотворный обмен мнениями по актуальной региональной и глобальной проблематике. Констатирована близость наших позиций на международной арене, готовность продвигать общие интересы на многосторонних площадках. Отдельно мы остановились на вопросах обеспечения стабильности и безопасности в Центральноазиатском регионе, обсудили в этом контексте текущую обстановку в Афганистане», - сказал Касым-Жомарт Токаев во время совместного заявления с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Глава государства подчеркнул, что устойчивое развитие нашего региона является целью, которая отвечает коренным интересам всех братских народов данного региона.

«В этом ключе договорились продолжать тесное взаимодействие в рамках формата консультативных встреч Глав государств Центральной Азии. Пользуясь случаем, хотел бы подтвердить свое участие в предстоящем в Душанбе Саммите лидеров стран региона и выразить благодарность уважаемому Президенту Таджикистана за соответствующее приглашение», - добавил Президент.

Напомним, сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Президент Казахстана и Таджикистана подписали Декларацию о союзническом взаимодействии между странами и ряд других документов. По итогам двусторонних переговоров в узком и расширенном составах Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон выступили перед представителями средств массовой информации и сделали совместное заявление.


Центральная Азия   Президент Казахстана   Акорда   Таджикистан   Токаев Касым-Жомарт  
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