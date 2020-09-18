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    Касым-Жомарт Токаев примет участие в работе 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

    18 Сентября 2020, 19:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в работе 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом написал на своей официальной странице в сети Facebook пресс-секретарь Президента Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

    «Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в работе 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Юбилейная сессия пройдет под девизом «Будущее, которого мы хотим, Организация Объединенных Наций, в которой мы нуждаемся: подтверждение нашей коллективной приверженности мультилатерализму».

    В связи с тем, что сессия Генеральной Ассамблеи состоится в условиях продолжающейся пандемии коронавируса, выступления глав государств запланированы в форме видеообращений.

    21 сентября Президент Казахстана примет участие во Встрече высокого уровня, посвященной 75-летию ООН, 23 сентября – в Общих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН.

    Касым-Жомарт Токаев сделает два видеообращения на английском языке, одно из них посвящено 75-летию ООН, другое - дебатам по повестке дня.

    Предполагается, что в своих выступлениях Касым-Жомарт Токаев отметит, что, несмотря на критику в адрес ООН, эта универсальная организация остается безальтернативной. Глава государства также коснется реализации Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года, консолидации усилий мирового сообщества в решении актуальных международных проблем, включая борьбу с коронавирусом, восстановление глобального экономического роста, противодействие терроризму, ядерное разоружение и нераспространение, изменение климата. Кроме того, Глава государства остановится на вопросах региональной кооперации в Центральной Азии, а также выступит с рядом международных инициатив», - говорится в посте Берика Уали.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    ООН Президент Казахстана Астана
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