Касым-Жомарт Токаев примет участие в пленарном заседании Восточного экономического форума

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 3 сентября Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента России Владимира Путина в формате видеоконференцсвязи примет участие в пленарном заседании Восточного экономического форума. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

«Форум, ежегодно организуемый во Владивостоке, посвящен теме «Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире». В ходе мероприятия будут обсуждаться новые механизмы торгово-экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе», - написал Берик Уали.