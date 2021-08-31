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Касым-Жомарт Токаев примет участие в пленарном заседании Восточного экономического форума
31 Августа 2021 11:35
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 3 сентября Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента России Владимира Путина в формате видеоконференцсвязи примет участие в пленарном заседании Восточного экономического форума. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали, передает МИА «Казинформ».
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«Форум, ежегодно организуемый во Владивостоке, посвящен теме «Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире». В ходе мероприятия будут обсуждаться новые механизмы торгово-экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе», - написал Берик Уали.
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