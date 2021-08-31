+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 20 °С
Алматы: 30 °С
USD 425.74 EUR 500.5
RUB 5.75 CNY 65.72
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Касым-Жомарт Токаев примет участие в пленарном заседании Восточного экономического форума

31 Августа 2021 11:35
Поделиться:
Касым-Жомарт Токаев примет участие в пленарном заседании Восточного экономического форума

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 3 сентября Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента России Владимира Путина в формате видеоконференцсвязи примет участие в пленарном заседании Восточного экономического форума. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Президент Казахстана поздравил кыргызстанцев с 30-летием независимости
Президент принял отставку министра обороны Нурлана Ермекбаева Опубликован видеообзор рабочей недели Главы государства Глава государства выразил соболезнования родным Несипбека Даутайулы

«Форум, ежегодно организуемый во Владивостоке, посвящен теме «Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире». В ходе мероприятия будут обсуждаться новые механизмы торгово-экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе», - написал Берик Уали.


Подписывайтесь на наш канал:

#Внешняя политика Казахстана   #Президент Казахстана  
Поделиться:
Новости по теме
Президент Казахстана поздравил кыргызстанцев с 30-летием независимости
Президент принял отставку министра обороны Нурлана Ермекбаева
Опубликован видеообзор рабочей недели Главы государства
Глава государства выразил соболезнования родным Несипбека Даутайулы
Популярное
1 Заморозки до 2 градусов ожидаются в Казахстане
2 Каким был погибший пожарный Сергей Заикин, рассказали жамбылцы
3 11 автомашин столкнулись на трассе в Жамбылской области
4 Девушка скончалась после посещения стоматолога в Алматы
5 О тушении пожара на складе в Жамбылской области рассказали в войсковой части
6 Почти на полмиллиона тенге ограбила женщина своего знакомого в Нур-Султане
Читайте также
Глава государства выразил соболезнования родным Несипбека Даутайулы
Посвященная Семипалатинскому полигону фотовыставка открылась в Иордании
Заморозки до 2 градусов ожидаются в Казахстане
Каким был погибший пожарный Сергей Заикин, рассказали жамбылцы
11 автомашин столкнулись на трассе в Жамбылской области
Девушка скончалась после посещения стоматолога в Алматы
О тушении пожара на складе в Жамбылской области рассказали в войсковой части
Почти на полмиллиона тенге ограбила женщина своего знакомого в Нур-Султане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив