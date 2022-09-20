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    Касым-Жомарт Токаев примет участие в открытии Общих дебатов 77-й сессии Генассамблеи ООН

    20 Сентября 2022, 18:24

    НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – Сегодня Президент Казахстана примет участие в открытии Общих дебатов 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Президента Республики Казахстан «БОРТ № 1».

    Пленарное заседание откроет и будет вести Председатель 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Кереши.

    Выступление Главы государства ожидается ориентировочно в 11:45-12:15 часов по времени Нью-Йорка.

    Прямую трансляцию выступления Президента покажет телеканал Jibek Joly World в 21:45 по времени Астаны. Трансляцию можно посмотреть в эфире и на официальном сайте телеканала Jibek Joly по ссылке.
    ООН Президент Казахстана США
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