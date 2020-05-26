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Касым-Жомарт Токаев примет участие в онлайн-заседании Нацсовета общественного доверия

26 Мая 2020 17:34
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Касым-Жомарт Токаев примет участие в онлайн-заседании Нацсовета общественного доверия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завтра, 27 мая, в 11:00 Глава государства Касым-Жомарт Токаев примет участие в 3-м заседании Национального совета общественного доверия. Заседание пройдет онлайн и будет транслироваться в прямом эфире, передает МИА «Казинформ».

Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали.

«Повестка предстоящего мероприятия посвящена развитию человеческого капитала, в частности, вопросам образования и здравоохранения. Заседание будет транслироваться в прямом эфире в Фейсбуке на странице AkordaPress пресс-службы Президента», - проинформировал Берик Уали в своем Facebook.


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Ключевые слова: Президент Казахстана, Общество,
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