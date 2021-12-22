+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 2 °С
USD 435.54 EUR 490.85
RUB 5.9 CNY 68.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Касым-Жомарт Токаев примет участие в неформальной встрече глав стран СНГ в Санкт-Петербурге

22 Декабря 2021 18:09
Поделиться:
Касым-Жомарт Токаев примет участие в неформальной встрече глав стран СНГ в Санкт-Петербурге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 28 декабря с рабочим визитом посетит Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече глав государств-участников СНГ, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Глава государства принял председателя правления АО «Самрук-Казына»
Глава государства принял уполномоченного по защите прав предпринимателей Олжас Сулейменов получил межгосударственную премию «Звезды Содружества» Телеграммы от мировых лидеров по случаю Дня Независимости Казахстана продолжают поступать

Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали.

«Встречи в таком формате в канун Нового года уже стали традицией. В ходе мероприятия предполагается обсуждение итогов проделанной совместной работы в рамках Содружества, перспектив развития многостороннего взаимодействия и повышения эффективности деятельности Организации. Также планируется рассмотреть актуальные вопросы международной и региональной повестки дня», - проинформировал пресс-секретарь Президента.

Подписывайтесь на наш канал:

#СНГ   #Президент Казахстана  
Поделиться:
Новости по теме
Глава государства принял председателя правления АО «Самрук-Казына»
Глава государства принял уполномоченного по защите прав предпринимателей
Олжас Сулейменов получил межгосударственную премию «Звезды Содружества»
Телеграммы от мировых лидеров по случаю Дня Независимости Казахстана продолжают поступать
Популярное
1 Озвучены договоренности Казахстана и России в случае возникновения военной угрозы
2 Геннадия Головкина исключили из мирового рейтинга
3 416 новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Казахстане
4 Назначен новый руководитель аппарата МИД РК
5 Жандос Буркитбаев прокомментировал свое назначение
6 Военнослужащие казахстанской армии проходят подготовку по специальности
Читайте также
Президент РК: За 30 лет существования СНГ стало авторитетной региональной организацией
Президент подписал поправки в Налоговый кодекс
Озвучены договоренности Казахстана и России в случае возникновения военной угрозы
Геннадия Головкина исключили из мирового рейтинга
416 новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Казахстане
Назначен новый руководитель аппарата МИД РК
Жандос Буркитбаев прокомментировал свое назначение
Военнослужащие казахстанской армии проходят подготовку по специальности
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив