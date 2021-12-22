Касым-Жомарт Токаев примет участие в неформальной встрече глав стран СНГ в Санкт-Петербурге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 28 декабря с рабочим визитом посетит Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече глав государств-участников СНГ, передает МИА «Казинформ».

Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали.

«Встречи в таком формате в канун Нового года уже стали традицией. В ходе мероприятия предполагается обсуждение итогов проделанной совместной работы в рамках Содружества, перспектив развития многостороннего взаимодействия и повышения эффективности деятельности Организации. Также планируется рассмотреть актуальные вопросы международной и региональной повестки дня», - проинформировал пресс-секретарь Президента.