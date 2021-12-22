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Касым-Жомарт Токаев примет участие в неформальной встрече глав стран СНГ в Санкт-Петербурге
22 Декабря 2021 18:09
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 28 декабря с рабочим визитом посетит Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече глав государств-участников СНГ, передает МИА «Казинформ».
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Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали.
«Встречи в таком формате в канун Нового года уже стали традицией. В ходе мероприятия предполагается обсуждение итогов проделанной совместной работы в рамках Содружества, перспектив развития многостороннего взаимодействия и повышения эффективности деятельности Организации. Также планируется рассмотреть актуальные вопросы международной и региональной повестки дня», - проинформировал пресс-секретарь Президента.
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