Касым-Жомарт Токаев пригласил Владимира Путина совершить официальный визит в Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Президента Касым-Жомарта Токаева с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Главы государств выразили удовлетворение поступательным развитием всестороннего сотрудничества и стратегического партнёрства между двумя странами, а также сложившимися доверительными контактами, что идёт на пользу общему делу дальнейшего сближения Казахстана и России.

Касым-Жомарт Токаев пригласил Владимира Путина совершить в следующем году официальный визит в нашу страну.Главы государств условились продолжать совместную работу в двустороннем и многостороннем форматах, а также обменялись новогодними поздравлениями.