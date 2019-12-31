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Касым-Жомарт Токаев пригласил Владимира Путина совершить официальный визит в Казахстан
31 Декабря 2019 15:13
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялся телефонный разговор Президента Касым-Жомарта Токаева с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
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Главы государств выразили удовлетворение поступательным развитием всестороннего сотрудничества и стратегического партнёрства между двумя странами, а также сложившимися доверительными контактами, что идёт на пользу общему делу дальнейшего сближения Казахстана и России.
Касым-Жомарт Токаев пригласил Владимира Путина совершить в следующем году официальный визит в нашу страну.Главы государств условились продолжать совместную работу в двустороннем и многостороннем форматах, а также обменялись новогодними поздравлениями.
Ключевые слова: Президент Казахстана, Акорда,
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