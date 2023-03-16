Касым-Жомарт Токаев пригласил спасателей из тюркских стран на сборы в Казахстан

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на внеочередном саммите Организации тюркских государств в Анкаре пригласил спасательные службы государств – членов ОТГ принять участие в учениях, которые пройдут в Казахстане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Актуальным является обмен информацией и опытом для предупреждения чрезвычайных ситуацией между спасательными службами. Этой осенью в Казахстане пройдут международные учебно-тренировочные сборы «Қазқұтқару». Приглашаю спасательные службы государств – членов ОТГ принять участие в данном мероприятии и предлагаю организовать первое совещание ответственных руководителей этой сферы», - сказал Касым-Жомарт Токаев.



