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    Касым-Жомарт Токаев пригласил спасателей из тюркских стран на сборы в Казахстан

    16 Марта 2023, 18:07

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на внеочередном саммите Организации тюркских государств в Анкаре пригласил спасательные службы государств – членов ОТГ принять участие в учениях, которые пройдут в Казахстане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Актуальным является обмен информацией и опытом для предупреждения чрезвычайных ситуацией между спасательными службами. Этой осенью в Казахстане пройдут международные учебно-тренировочные сборы «Қазқұтқару». Приглашаю спасательные службы государств – членов ОТГ принять участие в данном мероприятии и предлагаю организовать первое совещание ответственных руководителей этой сферы», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Турция Тюркский мир
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