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    Касым-Жомарт Токаев пригласил Президента Турции в Казахстан

    10 Мая 2022, 21:49

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ – В рамках государственного визита в Турцию Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Переговорам предшествовала официальная церемония встречи в президентском дворце. Начальник Почетного караула отдал рапорт лидерам двух стран. После исполнения гимнов Казахстана и Турции Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган представили друг другу членов официальных делегаций.

    После церемонии состоялась встреча в узком составе. Главы государств обсудили широкий круг вопросов казахстанско-турецкого стратегического партнерства, уделив особое внимание укреплению связей в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Также были рассмотрены вопросы глобальной и региональной повестки дня.

    Президент Казахстана поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за приглашение совершить визит в братскую Турецкую Республику и пригласил его в нашу страну.

    Турецкий лидер в свою очередь выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за то, что он принял приглашение и прибыл в Анкару. Реджеп Тайип Эрдоган принял приглашение посетить Казахстан с визитом осенью нынешнего года.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Президент Казахстана Турция
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