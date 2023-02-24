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    Касым-Жомарт Токаев пригласил Президента Финляндии Саули Ниинистё посетить Казахстан

    24 Февраля 2023, 13:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Касым-Жомарт Токаев провел встречу с министром внешней торговли и содействия международному развитию Финляндии, сопредседателем казахско-финской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Вилле Скиннари, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президент, поприветствовав министра, отметил важность визита финской делегации с точки зрения придания дополнительного импульса укреплению двусторонних связей и расширению сотрудничества.

    Как сообщил Глава государства, за 30 лет развития дипломатических отношений Финляндия стала вторым по величине инвестором среди стран Северной Европы. Кроме того, на долю Казахстана приходится 90 % торговли Финляндии со странами Центральной Азии.

    Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность партнерства двух государств в торгово-экономической, транспортно-логистической и образовательной сферах. Он выразил готовность оказать всестороннюю поддержку финским предпринимателям для стимулирования их инвестиций в нашу страну.

    В свою очередь Вилле Скиннари поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием, отметив наличие огромного потенциала для расширения сотрудничества между двумя государствами.

    Министр сообщил, что в состав делегации, прибывшей в Казахстан, вошли представители 15 крупных финских компаний, таких как Nurminen Logistics Plc, Nokia, EastCham Finland, Business Finland, Lamor, Wärtsilä Finland, PayIQ, EPSE и другие. В ходе предстоящих встреч планируется обсудить вопросы укрепления торгово-экономических связей.

    Кроме того, финская сторона откроет визовый хаб при посольстве Финляндии в Астане, который будет обслуживать граждан Центральной Азии.

    В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

    Касым-Жомарт Токаев передал свои наилучшие пожелания Президенту Финляндии Саули Ниинистё и пригласил его посетить с визитом Казахстан.


    Фото: akorda.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Финляндия
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