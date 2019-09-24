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    Касым-Жомарт Токаев пригласил Президента Болгарии посетить с визитом Казахстан

    24 Сентября 2019, 23:04

    НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Болгарии Руменом Радевым в Штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

    После встречи со своим швейцарским коллегой Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Болгарии Руменом Радевым.

    Лидеры обсудили текущее состояние и перспективы укрепления двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

    Президент Казахстана отметил конструктивный диалог между двумя государствами и подтвердил неизменный настрой нашей страны на дальнейшее поступательное развитие взаимодействия с Болгарией.

    «Как Вам известно, принято решение о преобразовании дипломатической миссии Казахстана в Болгарии в посольство. Уверен, что повышение статуса нашего представительства и назначение посла придаст новый импульс развитию казахстанско-болгарских отношений», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства также призвал болгарские компании работать в Казахстане и в дальнейшем выходить на региональные рынки.

    В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев пригласил Румена Радева посетить с визитом Казахстан.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана 74-я Генассамблея ООН
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