Касым-Жомарт Токаев пригласил компании ОАЭ к исследованию ресурсов и недр Казахстана

АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ – Объединенные Арабские Эмираты находятся среди самых привлекательных стран для туристов из Казахстана. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с представителями бизнеса ОАЭ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Объединенные Арабские Эмираты находятся среди пяти самых привлекательных стран для туристов из Казахстана. Ежегодно около 100 тысяч казахстанских граждан посещает вашу прекрасную страну. Дорогие друзья! Говоря об этом, хочу сказать: я уверен в том, что у нас огромный потенциал для содействия нашему сотрудничеству и продвижению», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что для этого у наших стран сегодня есть прекрасные возможности.

«Так же как и Эмираты, Казахстан - один из глобальных лидеров с точки зрения минеральных ресурсов. В то же время только 25% нашей территории исследовано с геологической точки зрения. Казахстан имеет 15 осадочных бассейнов с оценочными ресурсами на 130 млн тонн в топливном эквиваленте», - сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Президент РК добавил, что несмотря на огромное количество месторождений золота, свинца, цинка, железа, марганца и других, у нас еще много не исследованных ресурсов.

«Мы недавно внесли изменения в Кодекс о недропользовании и значительно упростили административные процедуры в этой области. Эти инициативы приветствовались международными экспертами и международным сообществом», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

Благодаря этому Казахстан повысил свою позицию по инвестиционной привлекательности.

«Учитывая знания, опыт, финансовые и человеческие ресурсы, мы верим, что компании Эмиратов могут принять участие в исследовании ресурсов и недр Казахстана», - подчеркнул Глава государства.

Как сообщалось ранее, Глава государства Касым-Жомарт Токаев находится с официальным визитом в Объединенных Арабских Эмиратах. Встреча Президента РК с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном прошла сегодня во дворце «Аль-Ватан». Касым-Жомарт Токаев назвал главную цель своего визита в ОАЭ - придать новый импульс сотрудничеству между странами.

Также Президент РК встретился с представителями бизнеса Объединенных Арабских Эмиратов. Во встрече приняли участие более 80-ти представителей крупного бизнеса ОАЭ, а также бизнесмены из Казахстана и официальные лица.

28 января в городе Дубай Касым-Жомарт Токаев встретится с вице-президентом, Премьер-министром ОАЭ, Правителем Дубая, шейхом Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом, а также посетит Дубайский международный финансовый центр (DIFC) и проведет встречи с руководителями компаний Объединенных Арабских Эмиратов.