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    Касым-Жомарт Токаев пригласил Ильхама Алиева посетить Казахстан с официальным визитом

    14 Февраля 2020, 22:55

    МЮНХЕН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев в рамках своего рабочего визита в Мюнхен провел встречу с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Главы государств обсудили вопросы двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, транспортно-логистической, энергетической, коммуникационной и сельскохозяйственной сферах. Собеседники отметили, что подписание Конвенции о правовом статусе Каспия придало новый импульс укреплению взаимовыгодного сотрудничества соседних стран. В ходе беседы также были рассмотрены актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.

    «Азербайджан является основным партнером Казахстана на Южном Кавказе и в Каспийском регионе. Между двумя странами налажены плодотворное взаимодействие и полное взаимопонимание во всех сферах. Основы этого сотрудничества заложили наши великие предшественники Нурсултан Назарбаев и Гейдар Алиев. Казахстан высоко ценит связи с Азербайджаном», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Ильхам Алиев с удовлетворением констатировал поступательное развитие казахстанско-азербайджанских отношений и уверенный рост взаимного товарооборота.

    «Двусторонние связи между нашими государствами развиваются на высоком уровне. Уверен, что наше сотрудничество, основанное на принципах братства и дружбы, будет и впредь крепнуть», – заявил Ильхам Алиев.

    В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев пригласил Ильхама Алиева посетить Казахстан с официальным визитом.

    Фото: akorda.kz

    Автор:

    Президент Казахстана Акорда Азербайджан
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