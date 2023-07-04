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    Касым-Жомарт Токаев пригласил глав стран ШОС на саммит в Астану

    4 Июля 2023, 14:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Создать Совет постоянных представителей при ШОС, наделив их полномочиями полноценно представлять интересы государств, предложил Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Совета глав государств – членов ШОС. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Опираясь на опыт других международных организаций, считаю важным создать Совет постоянных представителей при ШОС, наделив их полномочиями полноценно представлять интересы наших государств. Мы должны иметь собственное видение будущего справедливого и гармоничного мира, уверенно идти по пути инклюзивного развития и созидательного прогресса на основе взаимной ответственности и солидарности. Принимая эстафету председательства, мы продолжим со всеми государствами, вне зависимости от их статуса в организации, активную и плодотворную работу во благо дальнейшего укрепления безопасности, мира и процветания на пространстве ШОС. Пользуясь случаем, приглашаю вас принять непосредственное участие в следующем саммите Шанхайской организации сотрудничества в столице Казахстана – городе Астане», - отметил Президент РК.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана ШОС Президент Казахстана Астана Видео
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