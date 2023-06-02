Касым-Жомарт Токаев пригласил европейские университеты к открытию филиалов в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев пригласил европейские университеты к открытию филиалов в Казахстане, в том числе на базе технопарка Astana Hub, который станет важной региональной IT-площадкой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент отметил, что в прошлом году Казахстан занял 28-е место по индексу развития электронного правительства ООН. Это неплохой показатель.

«У нас появились продвинутые банковские экосистемы, динамично растет рынок финансовых технологий, происходит рост электронной коммерции, идет всестороннее внедрение цифровых решений в систему государственного управления», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

В марте этого года было объявлено об открытии компанией Microsoft Мультирегионального хаба в Казахстане, который станет центром привлечения передовых технологий.

«Мы поставили задачу к 2025 году подготовить не менее 100 тысяч высококвалифицированных IT-специалистов. Поэтому приглашаю европейские университеты к открытию филиалов в Казахстане, в том числе на базе технопарка Astana Hub, который станет важной региональной IT-площадкой. В целом, мы планируем масштабировать свои наработки в области цифровизации и делиться своим опытом на региональном уровне», - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.



