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    Касым-Жомарт Токаев пригласил европейские университеты к открытию филиалов в Казахстане

    2 Июня 2023, 17:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев пригласил европейские университеты к открытию филиалов в Казахстане, в том числе на базе технопарка Astana Hub, который станет важной региональной IT-площадкой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Президент отметил, что в прошлом году Казахстан занял 28-е место по индексу развития электронного правительства ООН. Это неплохой показатель.

    «У нас появились продвинутые банковские экосистемы, динамично растет рынок финансовых технологий, происходит рост электронной коммерции, идет всестороннее внедрение цифровых решений в систему государственного управления», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    В марте этого года было объявлено об открытии компанией Microsoft Мультирегионального хаба в Казахстане, который станет центром привлечения передовых технологий.

    «Мы поставили задачу к 2025 году подготовить не менее 100 тысяч высококвалифицированных IT-специалистов. Поэтому приглашаю европейские университеты к открытию филиалов в Казахстане, в том числе на базе технопарка Astana Hub, который станет важной региональной IT-площадкой. В целом, мы планируем масштабировать свои наработки в области цифровизации и делиться своим опытом на региональном уровне», - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Президент Казахстана Акорда Технологии
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