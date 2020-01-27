Касым-Жомарт Токаев пригласил бизнесменов ОАЭ инвестировать в проекты ВИЭ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев пригласил бизнесменов ОАЭ реализовывать проекты в сфере ВИЭ в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстан и Эмираты уделяют огромное внимание природным ресурсам, но также обращают внимание на альтернативные возобновляемые источники энергии», - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с представителями бизнеса ОАЭ.

Глава государства напомнил, что главной темой «ЭКСПО-2017» в Казахстане была энергия будущего.

«Со стратегической точки зрения наша цель - увеличить долю возобновляемых источников энергии в сфере выработки электроэнергии до 30% в 2030 году. Казахстанский потенциал по генерации ветровой энергии составляет 920 млрд киловатт в год. У нас есть прекрасно налаженные нормы в сфере возобновляемой энергии. Мы предлагаем полную поддержку инвесторам до 15 лет на приобретение электричества на ежегодной индексации с учетом тарифов на инфляцию и обменный курс», - проинформировал Касым-Жомарт Токаев.

Как сообщалось ранее, Глава государства Касым-Жомарт Токаев находится с официальным визитом в Объединенных Арабских Эмиратах. Встреча Президента РК с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном прошла сегодня во дворце «Аль-Ватан». Касым-Жомарт Токаев назвал главную цель своего визита в ОАЭ - придать новый импульс сотрудничеству между странами.

Также Президент РК встретился с представителями бизнеса Объединенных Арабских Эмиратов. Во встрече приняли участие более 80-ти представителей крупного бизнеса ОАЭ, а также бизнесмены из Казахстана и официальные лица.

28 января в городе Дубай Касым-Жомарт Токаев встретится с вице-президентом, Премьер-министром ОАЭ, Правителем Дубая, шейхом Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом, а также посетит Дубайский международный финансовый центр (DIFC) и проведет встречи с руководителями компаний Объединенных Арабских Эмиратов.