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    Касым-Жомарт Токаев прибыл в Улытаускую область

    16 Июня 2022, 10:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в новообразованную Улытаускую область, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Президента РК «БОРТ №1».

    В Жезказгане Президента встретили аким области Улытау Берик Абдыгалиулы и аким Карагандинской области Женис Касымбек.

    В ходе мероприятия Касым-Жомарт Токаев ознакомится с перспективами развития Улытауской области и города Жезказгана.

    Во второй половине дня Глава государства посетит историко-культурный комплекс «Жошы хан», где примет участие в первом заседании Национального курултая.

    Фото: akorda.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Президент Казахстана Курултай Улытауская область Национальный курултай
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