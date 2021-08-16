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    Касым-Жомарт Токаев прибыл в Сеул

    16 Августа 2021, 17:56

    СЕУЛ. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Мун Чжэ Ина прибыл с государственным визитом в столицу Республики Корея город Сеул. Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

    Касым-Жомарт Токаев стал первым мировым лидером, прибывшим с визитом в Южную Корею с момента начала пандемии.

    Программа государственного визита весьма насыщенна. 17 августа запланированы переговоры с Президентом Мун Чжэ Ином, в ходе которых стороны рассмотрят широкий круг вопросов дальнейшего развития казахско-корейского стратегического партнерства. По итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов. Касым-Жомарт Токаев совместно с Мун Чжэ Ином также проведет встречу с лидерами корейского бизнеса.Наряду с этим Глава государства примет участие в церемонии, посвященной памяти национального героя Кореи, генерала Хон Бом До, который в последние годы своей жизни проживал в Казахстане.Президент Казахстана возложит венки у Монумента павших за Родину, проведет круглый стол и ряд двусторонних встреч с участием крупных корейских компаний, а также встретится с бывшим Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном.Кроме того, Касым-Жомарт Токаев посетит Сеульский киберуниверситет, на территории которого откроет бюст Абая Кунанбайулы.

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    Президент Казахстана Корея
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