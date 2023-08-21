Касым-Жомарт Токаев прибыл в Президентский дворец в Ханое

ХАНОЙ. КАЗИНФОРМ - Президент Вьетнама Во Ван Тхыонг торжественно встретил Главу государства Касым-Жомарта Токаева в Президентском дворце, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Начальник Почетного караула отдал рапорт лидерам двух стран. После исполнения гимнов Казахстана и Вьетнама Касым-Жомарт Токаев и Во Ван Тхыонг представили друг другу членов официальных делегаций.

Затем главы государств прошли в зал переговоров.

Ранее Президент Казахстана возложил цветы к монументу национальным героям и мавзолею Хо Ши Мина.

Напомним, Президент Казахстана прибыл в воскресенье с официальным визитом в Социалистическую Республику Вьетнам. В рамках визита запланированы переговоры на высшем уровне, а также ряд встреч с представителями деловых кругов.