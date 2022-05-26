Касым-Жомарт Токаев прибыл в Кыргызстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Садыра Жапарова с официальным визитом прибыл в Кыргызстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Президента «БОРТ №1».

«В международном аэропорту Бишкека «Манас-2» Президента Казахстана встретили Председатель Кабинета Министров – Руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики Акылбек Жапаров, а также ряд других официальных лиц страны», - говорится в публикации пресс-службы.