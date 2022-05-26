Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Касым-Жомарт Токаев прибыл в Кыргызстан

    26 Мая 2022, 10:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Садыра Жапарова с официальным визитом прибыл в Кыргызстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Президента «БОРТ №1».

    «В международном аэропорту Бишкека «Манас-2» Президента Казахстана встретили Председатель Кабинета Министров – Руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики Акылбек Жапаров, а также ряд других официальных лиц страны», - говорится в публикации пресс-службы.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Президент Казахстана Кыргызстан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь
    В Чуйской области Кыргызстана горит нефтебаза
    Президент РК: Сделка на $50 млрд по производству зеленого водорода - один из крупнейших проектов в мире
    Президент Германии посетит Мангистаускую область
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC