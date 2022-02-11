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    Касым-Жомарт Токаев прибыл в город Казань

    11 Февраля 2022, 03:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства прибыл в город Казань. В международном аэропорту столицы Татарстана лидера Казахстана встретил Глава Республики Рустам Минниханов. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь Президента Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

    «В ходе рабочего визита Глава государства совершит осмотр достопримечательностей Казанского Кремля, проведет встречу с Президентом Татарстана, а также ознакомится с деятельностью крупнейших промышленных предприятий республики «Камаз» и «Танеко», - написал Берик Уали.

    Напомним, ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев в рамках визита в Российскую Федерацию провел переговоры с Владимиром Путиным, в ходе которых рассмотрены перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы регионального взаимодействия. По итогам переговоров президентов Казахстана и России подписано 11 документов.

    Также Главы государств выступили с совместным заявлением для средств массовой информации.

    На встрече с Председателем Правительства России Михаилом Мишустиным рассмотрены вопросы практической реализации достигнутых договоренностей.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Президент Казахстана Россия Татарстан
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