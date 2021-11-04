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    10:55, 04 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев прибыл в Экибастуз

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    ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в город Экибастуз Павлодарской области. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

    «В ходе поездки Глава государства проведет республиканское совещание по развитию моногородов, встретится с представителями Президентского молодежного кадрового резерва, а также ознакомится с деятельностью ряда индустриальных предприятий города», - написал Берик Уали в Facebook.


    Теги:
    Президент Президент Казахстана Главная Павлодарская область
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