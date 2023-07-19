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    Касым-Жомарт Токаев прибыл в Джидду

    19 Июля 2023, 00:56

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Хранителя двух святынь – Короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда прибыл с рабочим визитом в Джидду, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    В аэропорту Президента Казахстана встретили заместитель губернатора провинции Мекка принц Бадр бен Султан бен Абдельазиз Аль Сауд, губернатор провинции Джидда Салих бен Али Ат-Турки.

    Ранее сообщалось, что 18-19 июля Президент Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом пробудет в Королевстве Саудовская Аравия и примет участие в Саммите глав государств «Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива».

    Рабочий визит Главы государства в Королевство Саудовская Аравия начался с посещения второй святыни ислама – мечети Пророка Мухаммеда Аль-Масджид ан-Набауи в Медине.

    В рамках саммита также запланирован ряд двусторонних встреч.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Президент Казахстана Саудовская Аравия Международная деятельность РК
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