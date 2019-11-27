Касым-Жомарт Токаев прибыл в Бишкек

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Кыргызстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Касым-Жомарта Токаева встретили в аэропорту «Манас» Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Кыргызской Республике Кайрат Нурпеисов.

Программа визита Главы государства предусматривает двусторонние переговоры с Сооронбаем Жээнбековым, а также участие в 5-м заседании Высшего межгосударственного совета Республики Казахстан и Кыргызской Республики.

В рамках визита запланированы переговоры на высшем уровне и подписание ряда двусторонних документов. Ожидается, что в ходе переговоров на высшем уровне будет рассмотрен широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. По итогам переговоров лидеры двух стран выступят с заявлением для прессы.

Кроме того, Глава государства совместно с Президентом Кыргызстана посетит Национальный историко-мемориальный комплекс «Ата-Бейит» и дом-музей Чингиза Айтматова.

Вместе с тем, 28 ноября в Бишкеке Касым-Жомарт Токаев примет участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Повестка дня мероприятия включает широкий круг вопросов взаимодействия в рамках Организации, а также подведение итогов реализации приоритетных направлений деятельности ОДКБ в уходящем году.