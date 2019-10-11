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    Касым-Жомарт Токаев прибыл в Ашхабад

    11 Октября 2019, 11:04

    АШХАБАД. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев прибыл в Ашхабад для участия в заседании Совета глав государств СНГ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Президента РК Берика Уали.

    «Ожидается, что Президент проведет двустороннюю встречу с туркменским лидером Гурбангулы Бердымухамедовым. На саммите СНГ Глава государства представит свое видение по дальнейшему развитию организации, а также предложит конкретные меры по укреплению экономического взаимодействия стран Содружества. По итогам заседания Совета глав государств СНГ в Ашхабаде планируется подписание ряда многосторонних документов, в том числе Обращения к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне», - написал на своей странице в Facebook Берик Уали.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Центральная Азия Президент Казахстана Туркменистан
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