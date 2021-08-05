Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Туркменистан

АШГАБАД. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Туркменистан. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали, передает МИА «Казинформ»

«6 августа 2021 года Президент Казахстана примет участие в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии. Также запланирован ряд двусторонних встреч с лидерами соседних стран.

Кроме того, участники саммита планируют совместно посетить выставку национальных товаров и концерт мастеров искусств центральноазиатского региона», - написал Берик Уали в Facebook.