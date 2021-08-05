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    Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Туркменистан

    5 Августа 2021, 18:39

    АШГАБАД. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Туркменистан. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали, передает МИА «Казинформ»

    «6 августа 2021 года Президент Казахстана примет участие в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии. Также запланирован ряд двусторонних встреч с лидерами соседних стран.

    Кроме того, участники саммита планируют совместно посетить выставку национальных товаров и концерт мастеров искусств центральноазиатского региона», - написал Берик Уали в Facebook.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Центральная Азия Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Туркменистан
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