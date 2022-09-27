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    Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Туркестанскую область

    27 Сентября 2022, 11:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Туркестанскую область, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

    Как сообщалось ранее, 23 сентября Глава государства заслушал отчет о социально-экономическом развитии Туркестанской области за 8 месяцев текущего года.

    По словам акима Туркестанской области Дархана Сатыбалды, объем промышленного производства в регионе достиг 534 млрд тенге, что на 125 млрд тенге выше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

    Реализуется 26 инвестиционных проектов на общую сумму 12,7 млрд тенге, создано 936 рабочих мест. Объем продукции агропромышленного комплекса составил 477 млрд тенге, что превышает прошлогодний показатель на 4%.


    Фото: t.me/bort_01

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Туркестанская область Акорда
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