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    Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Мангистаускую область

    7 Ноября 2022, 12:29

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Мангистаускую область, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

    Началась встреча Президента с общественностью Мангистауской области.

    «За годы Независимости численность населения области увеличилась в 2,5 раза. Нам хорошо известно, что в регионе существует ряд проблем, связанных со значительным приростом населения. По возможности все эти проблемы постепенно решаются. Надо сказать, я всегда уделяю особое внимание Мангистауской области. Вы знаете, что, вступив в должность Главы государства, я в первую очередь посетил священный Туркестан и Мангистау», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Мангистауская область
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