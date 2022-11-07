АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Мангистаускую область, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

Началась встреча Президента с общественностью Мангистауской области.

«За годы Независимости численность населения области увеличилась в 2,5 раза. Нам хорошо известно, что в регионе существует ряд проблем, связанных со значительным приростом населения. По возможности все эти проблемы постепенно решаются. Надо сказать, я всегда уделяю особое внимание Мангистауской области. Вы знаете, что, вступив в должность Главы государства, я в первую очередь посетил священный Туркестан и Мангистау», - сказал Касым-Жомарт Токаев.