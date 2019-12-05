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    Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Германию

    5 Декабря 2019, 15:21

    БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Германию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Президента РК Берика Уали.

    «Сегодня у Президента Казахстана запланированы переговоры с Канцлером Ангелой Меркель, в ходе которых лидеры государств рассмотрят состояние и перспективы развития двусторонних взаимоотношений. Программа визита также включает встречи с Президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и известными политиками ФРГ», - сообщил на своей странице в Facebook Берик Уали.

    Встреча с Ангелой Меркель пройдет в здании Ведомства федерального канцлера в Берлине.

    «Федеральный канцлер встретит Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева с военными почестями в Федеральной канцелярии в полдень», - сообщила представитель германского правительства Ульрике Деммер в ответ на запрос Казинформа.

    «После этого состоится обсуждение двусторонних отношений, путей углубления экономических отношений, обсуждение вопросов региональной политики и политики Европейского союза в отношении Центральной Азии», - добавила она.

    Программа визита также предусматривает встречу с Федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером в государственной резиденции «Бельвю».

    «Президенты обсудят широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес, среди которых, в частности, казахстанско-германские отношения, а также события в более широком регионе Центральной Азии», - рассказала представитель офиса Президента Германии Эстер Улеер.

    Также запланированы встречи с экс-канцлером ФРГ Герхардом Шрёдером и ведущими представителями немецкого бизнеса.

    Официальную программу первого дня визита Президента Казахстана завершит ужин с деловыми кругами Германии.

    На следующий день, 6 декабря, Касым-Жомарт Токаев выступит на 28-м заседании Берлинского Евразийского клуба, а также проведет встречи с руководителями немецких компаний.

    Фото: www.facebook.com/people/Берік-Уәли

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

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