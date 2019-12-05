Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Германию

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Германию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Президента РК Берика Уали.

«Сегодня у Президента Казахстана запланированы переговоры с Канцлером Ангелой Меркель, в ходе которых лидеры государств рассмотрят состояние и перспективы развития двусторонних взаимоотношений. Программа визита также включает встречи с Президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и известными политиками ФРГ», - сообщил на своей странице в Facebook Берик Уали.

Встреча с Ангелой Меркель пройдет в здании Ведомства федерального канцлера в Берлине.

«Федеральный канцлер встретит Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева с военными почестями в Федеральной канцелярии в полдень», - сообщила представитель германского правительства Ульрике Деммер в ответ на запрос Казинформа.

«После этого состоится обсуждение двусторонних отношений, путей углубления экономических отношений, обсуждение вопросов региональной политики и политики Европейского союза в отношении Центральной Азии», - добавила она.

Программа визита также предусматривает встречу с Федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером в государственной резиденции «Бельвю».

«Президенты обсудят широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес, среди которых, в частности, казахстанско-германские отношения, а также события в более широком регионе Центральной Азии», - рассказала представитель офиса Президента Германии Эстер Улеер.

Также запланированы встречи с экс-канцлером ФРГ Герхардом Шрёдером и ведущими представителями немецкого бизнеса.

Официальную программу первого дня визита Президента Казахстана завершит ужин с деловыми кругами Германии.

На следующий день, 6 декабря, Касым-Жомарт Токаев выступит на 28-м заседании Берлинского Евразийского клуба, а также проведет встречи с руководителями немецких компаний.

Фото: www.facebook.com/people/Берік-Уәли