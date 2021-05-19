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    Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Душанбе

    19 Мая 2021, 18:24

    ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Таджикистана Эмомали Рахмона прибыл с двухдневным официальным визитом в Душанбе. Это первый зарубежный визит Президента Казахстана в 2021 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу пресс-секретаря Президента РК Берика Уали в сети Facebook.

    В международном аэропорту Душанбе Главу государства встретили Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и другие официальные лица.

    Завтра в первой половине дня запланированы переговоры Касым-Жомарта Токаева с Президентом Эмомали Рахмоном в узком и расширенном форматах, по итогам которых ожидается принятие ряда двусторонних документов. Лидеры Казахстана и Таджикистана также проведут совместный брифинг для СМИ.

    Кроме того, программа визита Президента предусматривает участие в церемонии возложения венков к монументу Исмоила Сомони и встречи с Председателем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана и Премьер-министром Таджикистана.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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