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    Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Турцию

    10 Мая 2022, 14:28

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Реджепа Тайипа Эрдогана с государственным визитом прибыл в Турецкую Республику, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ 1».

    В международном аэропорту турецкой столицы «Эсенбога» лидера Казахстана встретил вице-президент Турции Фуат Октай, губернатор Анкары Васип Шахин и ряд других официальных лиц.

    В рамках двухдневного визита в Анкару запланированы переговоры с Президентом Турции в узком и расширенном составах, участие в казахско-турецком бизнес-форуме и ряд встреч с капитанами турецкого бизнеса.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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