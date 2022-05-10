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Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Турцию
10 Мая 2022 14:28

Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Турцию

АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента Реджепа Тайипа Эрдогана с государственным визитом прибыл в Турецкую Республику, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ 1».

В международном аэропорту турецкой столицы «Эсенбога» лидера Казахстана встретил вице-президент Турции Фуат Октай, губернатор Анкары Васип Шахин и ряд других официальных лиц.

В рамках двухдневного визита в Анкару запланированы переговоры с Президентом Турции в узком и расширенном составах, участие в казахско-турецком бизнес-форуме и ряд встреч с капитанами турецкого бизнеса.



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