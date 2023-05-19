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Касым-Жомарт Токаев прибыл на саммит «Центральная Азия – Китай»

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
19 Мая 2023, 08:56
Касым-Жомарт Токаев прибыл на саммит «Центральная Азия – Китай» Фото: t.me/aqorda_resmi

СИАНЬ. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Центр международных конференций для участия в саммите «Центральная Азия – Китай», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Главу государства встретил Председатель КНР Си Цзиньпин.

Как сообщалось ранее, в Сиане в Лотосовом парке династии Тан состоялась официальная церемония встречи глав государств, принимающих участие в работе саммита «Центральная Азия – Китай». На площади перед дворцом для Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, Председателя Китая Си Цзиньпина, Президента Кыргызстана Садыра Жапарова, Президента Таджикистана Эмомали Рахмона, Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева было организовано театрализованное представление.

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