Касым-Жомарт Токаев предложил создать Центр компетенций по новой энергетике

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по вопросам развития электроэнергетической отрасли предложил создать Центр компетенций по новой энергетике, передает МИА «Казинформ».

Правительству Казахстана предстоит обеспечить перезапуск системы торговли квотами на выбросы парниковых газов.

«В мире появляются и апробируются новые технологии генерации и хранения энергии. Учитывая скачкообразность технического прогресса, совсем скоро они могут стать реальностью. В частности, речь идет о возможном прорыве в развитии водородной энергетики. Мы должны быть готовыми к подобному сценарию. Необходимо иметь пул специалистов, способных работать с такими технологиями. Предлагаю создать Центр компетенций по новой энергетике, в котором в экспериментальном режиме будет нарабатываться опыт использования высокотехнологических инноваций в энергетической сфере», – предложил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, сегодня Президент РК Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам развития электроэнергетической отрасли.



