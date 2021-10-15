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    Касым-Жомарт Токаев предложил разработать программу развития промышленных комплексов стран СНГ

    15 Октября 2021, 15:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил странам СНГ разработать новую программу развития промышленных комплексов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Следует уделить основное внимание расширению промышленной кооперации стран СНГ, в том числе созданию совместных предприятий, обеспечению производственной связанности и эффективного сотрудничества хозяйствующих субъектов. Для этого предлагаем разработать новую программу развития промышленных комплексов как минимум до 2025 года с конкретными механизмами и инструментами поддержки», - сказал во время заседания Совета глав государств Содружества Независимых Государств Касым-Жомарт Токаев.

    По словам Президента Казахстана, дополнительные возможности для укрепления торгово-инвестиционной деятельности откроет подписание соглашения о торговле услугами.

    «Мы также считаем необходимым ускорить процесс согласования этого важного документа», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

    Напомним, в режиме видеоконференции проходит очередное заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств под председательством Республики Беларусь.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    СНГ Президент Казахстана Промышленность Экономика
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