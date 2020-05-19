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    Касым-Жомарт Токаев  предложил повременить с исполнением отдельных наиболее затратных решений ЕАЭС

    19 Мая 2020, 18:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Исполнение отдельных наиболее затратных решений органов ЕАЭС не является разумной мерой на данном этапе развития. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе онлайн-заседания Высшего Евразийского экономического совета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня бизнес наших стран находится в очень сложной ситуации. Нарушены планы развития производства, цепочки поставок, выросла кредиторская задолженность, практически все ресурсы брошены на стабилизацию работы, сохранения рабочих мест. Поэтому исполнение отдельных наиболее затратных решений органов союза не является разумной мерой. Во всяком случае, на данном этапе развития нашей организации. К таким решениям, возможно, относятся планы по введению обязательной маркировки. Но этот вопрос, конечно же, должны рассмотреть правительства в рамках комиссии», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства подчеркнул, что уже сейчас необходимо готовиться к пост-кризисному периоду.

    «Правительством Казахстана разработан антикризисный план. Уверен, что аналогичная работа проведена и в других странах. Поэтому предлагаю создать и активно использовать площадку руководителей, министерств финансово-экономического блока наших стран в целом, правительств для обсуждения мер реагирования на внешние вызовы и развитию экономик в посткризисный период», - добавил Касым-Жомарт Токаев.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Президент Казахстана ЕАЭС
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