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    Касым-Жомарт Токаев предложил подумать над перспективой реализации круизного туризма

    7 Ноября 2022, 13:33

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Следует подумать над перспективой реализации международных проектов с участием прикаспийских государств, в частности такого интересного направления как круизный туризм. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Мангистауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Во всем мире туризм становится значимым фактором развития экономики. В нашей стране мы также уделяем приоритетное внимание индустрии туризма. Особое место в развитии данной сферы отводится Мангистау. Главным конкурентным преимуществом Мангистау является побережье Каспийского моря, которое позволяет продвигать пляжный туризм. Завершается реализация проекта по инфраструктурному развитию «теплого пляжа» в Актау. Правительству необходимо рассмотреть возможность финансирования инвестиционных проектов в сфере туризма. Следует подумать над перспективой реализации международных проектов с участием прикаспийских государств, в частности такого интересного направления как круизный туризм», - сказал К. Токаев.

    По словам Президента, невероятные ландшафты и уникальные пейзажи плато Устюрт и урочища Бозжыра стали настоящим магнитом для любителей экологического туризма.

    «В целом, развитие туризма в регионе откроет возможности в кратчайшие сроки создать рабочие места, привлечь инвестиции и модернизировать инфраструктуру. Надо сказать, что это общемировая практика, в которой активная роль отводится бизнес-сообществу. Местным же властям нужно просто без чрезмерного вмешательства создать необходимые условия для бизнеса. Мангистау славится также уникальной флорой и фауной, чего только стоят каспийские тюлени и розовые фламинго, которые уже стали визитными карточками области. Поэтому, развивая туризм, мы должны прежде всего заботиться о сохранении биоразнообразия, бережно поддерживать хрупкое равновесие экосистемы региона», - подчеркнул Глава государства.

    Фото: www.designreisen.de

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Туризм Мангистауская область Каспийское море
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