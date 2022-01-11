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Президент
КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ ПРЕДЛОЖИЛ КАНДИДАТУРУ АЛИХАНА СМАИЛОВА НА ПОСТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА РК
11 Января 2022, 11:04
Автор:
Малика Сафаргалиева
Президент Казахстана
Правительство РК
Премьер-министр РК
Назначения
Алихан Смаилов
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