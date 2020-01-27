Касым-Жомарт Токаев предложил бизнесменам ОАЭ совместно развивать туризм в Казахстане

АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ – Для Казахстана туризм является одной из ключевых сфер по созданию рабочих мест и диверсификации экономики. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с представителями бизнеса ОАЭ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас огромный потенциал в сфере туризма. Вы знаете, что Казахстан - девятая по территории страна в мире. У нас есть все виды экосистемы – начиная от пустыни до гор альпийского типа. Приток туристов в Казахстан растет каждый год», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства добавил, что для Казахстана туризм - одна из ключевых сфер по созданию рабочих мест и диверсификации экономики.

«Правительство разработало детальные планы для топ-10 туристических дестинаций. Мы готовы к практическому развитию этого направления. С другой стороны на протяжении многих лет вы являетесь признанным лидером глобального туристического рынка. Ваши компании имеют огромные знание, опыт и ресурсы в этой сфере. В этой связи мы приглашаем вас совместно разрабатывать и развивать туристические дестинации в Казахстане, а также помочь в достижении ими международного уровня», - заключил Касым-Жомарт Токаев.

Как сообщалось ранее, Глава государства Касым-Жомарт Токаев находится с официальным визитом в Объединенных Арабских Эмиратах. Встреча Президента РК с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном прошла сегодня во дворце «Аль-Ватан». Касым-Жомарт Токаев назвал главную цель своего визита в ОАЭ - придать новый импульс сотрудничеству между странами.

Также Президент РК встретился с представителями бизнеса Объединенных Арабских Эмиратов. Во встрече приняли участие более 80-ти представителей крупного бизнеса ОАЭ, а также бизнесмены из Казахстана и официальные лица.

28 января в городе Дубай Касым-Жомарт Токаев встретится с вице-президентом, Премьер-министром ОАЭ, Правителем Дубая, шейхом Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом, а также посетит Дубайский международный финансовый центр (DIFC) и проведет встречи с руководителями компаний Объединенных Арабских Эмиратов.