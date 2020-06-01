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    Касым-Жомарт Токаев пожелал скорейшего выздоровления Премьер-министру Армении

    1 Июня 2020, 16:08

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства пожелал скорейшего выздоровления Премьер-министру Армении, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение в Twitter Президента РК.

    «Желаю скорейшего выздоровления Премьер-министру Армении Н. Пашиняну @NikolPashinyan. Уверен, с присущей ему жизненной силой он сможет преодолеть болезнь и вернуться к деятельности на благо дружественной Армении», - написал Касым-Жомарт Токаев.

    — inform.kz inform.kz

    Напомним , Премьер-министр Армении Никол Пашинян и члены его семьи заразились коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил сам Пашинян на своей странице в Facebook.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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