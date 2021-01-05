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    Касым-Жомарт Токаев пожелал Армену Саркисяну скорейшего выздоровления от коронавируса

    5 Января 2021, 21:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пожелал президенту Армении Армену Саркисяну скорейшего выздоровления от коронавируса, передает МИА «Казинформ».

    «Желаю Президенту Армену Саркисяну @Arm_President скорейшего выздоровления от коронавируса и возвращения к государственной деятельности на благо народа Армении. Уверен, активные усилия наших стран и всего мирового сообщества будут способствовать победе над COVID-19», - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter.

    По информации Аrmenpress, Президент Республики Армения Армен Саркисян встретил Новый год в Лондоне с семьей и внуками. 3 января президенту Саркисяну в Лондоне была проведена успешная операция на ноге. Однако у него также проявились симптомы нового типа коронавируса. Пройденный им тест дал положительный результат.

    Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения.

    Президент Саркисян временно продолжит свою деятельность в удаленном режиме.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Президент Казахстана Армения
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