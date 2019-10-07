Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Путина с днем рождения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе беседы Президент Казахстана поздравил Владимира Путина с днем рождения, пожелал здоровья, благополучия и успехов на высоком государственном посту на благо народа России.

Президент России поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за поздравления, отметив высокий уровень казахстанско-российских союзнических отношений, основанных на прочных узах дружбы и добрососедства.

Главы государств также рассмотрели график предстоящих встреч, в том числе ход подготовки к XVI Форуму межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который планируется провести 6-7 ноября 2019 года в Омске.