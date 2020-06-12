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    Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Путина с Днем России

    12 Июня 2020, 08:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Президенту Российской Федерации Владимиру Путину, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В поздравительной телеграмме Глава государства Касым-Жомарт Токаев сердечно поздравил Президента Владимира Путина и всех россиян с национальным праздником – Днем России.

    «Эту знаменательную дату в своей новейшей истории Российская Федерация отмечает как сильная и авторитетная держава, вносящая большую лепту в обеспечение международной стабильности и безопасности, противодействие новым вызовам и угрозам, развитие взаимовыгодного и справедливого сотрудничества между членами мирового сообщества. Твердо следуя разработанному Вами стратегическому курсу, Россия успешно приумножает многовековые традиции государственного строительства, последовательно осуществляет модернизацию всех сфер общественной жизни», – подчеркивается в телеграмме.

    Президент Казахстана также отметил, что приверженность россиян идеалам патриотизма и единства, гордость за свою Родину и стойкая убежденность в светлом будущем служат залогом устойчивого прогресса и благополучия российского государства.

    Касым-Жомарт Токаев выразил искреннюю признательность Владимиру Путину за плодотворную работу, направленную на дальнейшее укрепление уз дружбы и союзничества между Казахстаном и Россией.

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    Президент Казахстана Акорда Россия Дата
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