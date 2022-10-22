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    Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Путина с 30-летием дипломатических отношений между Казахстаном и Россией

    22 Октября 2022, 14:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное письмо Президенту России Владимиру Путину в связи с 30-летием со дня установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Российской Федерацией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «За прошедшие десятилетия оба государства выстроили подлинно союзнические отношения стратегического партнерства, основанные на прочных узах дружбы и добрососедства, общих исторических и духовных ценностях. Современный облик образцового казахстанско-российского сотрудничества стал возможен благодаря Вашему огромному личному вкладу как Главы российского государства. Россия – надежный торгово-экономический партнер Казахстана, один из ведущих инвесторов в экономику нашей страны. Успешная реализация крупных совместных проектов в различных областях способствует расширению межрегионального диалога и углублению всесторонней кооперации. Казахстан и Россия тесно взаимодействуют на многосторонних площадках, а также в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, что отвечает долгосрочным интересам государств», – говорится в поздравлении.

    Фото: akorda.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

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