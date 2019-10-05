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Касым-Жомарт Токаев поздравил учителей

5 Октября 2019 13:26
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Касым-Жомарт Токаев поздравил учителей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил учителей с профессиональным праздником, передает МИА «Казинформ».

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«От всей души поздравляю всех учителей с их профессиональным праздником. Учителя-замечательные люди, дающие знания нашим детям, воспитывающие их в духе патриотизма. Будем поддерживать учителей, достойных граждан страны», - написал К. Токаев в Twitter.

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Образование,
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