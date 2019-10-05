Касым-Жомарт Токаев поздравил учителей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил учителей с профессиональным праздником, передает МИА «Казинформ».

«От всей души поздравляю всех учителей с их профессиональным праздником. Учителя-замечательные люди, дающие знания нашим детям, воспитывающие их в духе патриотизма. Будем поддерживать учителей, достойных граждан страны», - написал К. Токаев в Twitter.